«Нас связывает очень многое в прошлом». Праздник польской культуры проходит в Минске

Новости Беларуси. Верхний город вновь собирает сотни минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь проходит праздник польской культуры. На главной сцене выступают музыкальные коллективы польской диаспоры в Беларуси.

На сцене звучат народные песни, под аккомпанемент молодёжного духового оркестра. На площади Свободы 5 августа до самого вечера можно будет попробовать блюда национальной кухни – журык, клёцки, бигос.

Известные шеф-повара откроют секреты приготовления некоторых блюд и угостят ими всех желающих. Любители же активного отдыха могут сыграть в популярную польскую игру Ринго. Горожане:

Очень активная игра, для тех, кто сидит в офисе – очень весело поиграть, размяться. Мне понравилось.

Я специально пришел на День Польши в Верхний город и увидел эту игру, сегодня погода прекрасная и играть в эту игру одно удовольствие.

Я думаю, что многие до сегодняшнего дня не знали, что такое фляки, например. А прогулявшись там, где готовят и продают польскую еду, можно попробовать что-то такое.

Познавательно, интересно, очень объединяет. Так как мы изучаем польский, то нам это близко.

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь:

Нас связывает очень многое в прошлом. У нас много вещей, которые являются общим наследием. Мы сейчас на площади, где установлен памятник Станиславу Манюшко, он считается великим польским композитором. Он тоже ответ белорусской национальной оперы, значит, у нас общее наследие.