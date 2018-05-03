«Дорогой туриста». Специальный репортаж

Славомир Лазюк из Варшавы пользуется безвизовым режимом уже в третий раз. Раньше приезжал в Беловежскую Пущу с друзьями. На этот раз выбрались всей семьёй – на два дня. Заявку велотурист подал буквально вчера – и потратил на это всего 10 минут, сегодня уже любуется красотами белорусской природы.

Славомир Лазюк, турист (Польша):

Что же касается приезда сюда без визы, всё очень четко работает. Быстро оформляются документы. Оплаты небольшие – удобно, что они идут в счёт билетов в разные заведения. Да и саму границу проезжаем мгновенно. Так что, можно ездить к соседям.

Моника Лазюк, турист (Польша):

Конечно, приехали посмотреть на Пущу. Но дети ещё хотели увидеть вашего Деда Мороза. Ведь у нас другой герой – святой Николай. Муж рассказал детям, вот они и решили поехать с нами. Завтра планируем познакомиться.

Недаром Беловежская Пуща наряду с Таллином, Ригой и Питером входит в ТОП-20 туристических направлений Восточной Европы. За прошлый год пограничным переходом в заповеднике воспользовались больше четырёх с половиной тысяч иностранцев. Больше всего из Польши, Литвы и Латвии. Но приезжают также из Испании, Японии, Кореи.

Евгения Кузьмицкая, ведущий специалист по туризму национального парка «Беловежская Пуща»:

Когда люди приезжают сюда, они заинтересованы в том, чтобы посетить не только Пущу, но и съездить куда-то ещё. Мы предлагаем автобусы для посещения других туристических мест области – Брестская крепость, Ружаны, Пружаны и многие другие. Идя дорогою туриста, стараешься и смотреть вокруг его глазами.