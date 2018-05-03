«Дорогой туриста». Специальный репортаж
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Постоянно расширяется география пунктов пропуска.
В «безвизе» теперь и гродненский железнодорожный вокзал.
Туристов здесь прямо с поезда встречают, как долгожданных гостей – современным дизайном, после реконструкции с пунктом обмена валют, кафе, магазинами, парикмахерской и комнатами отдыха.
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Славомир Лазюк из Варшавы пользуется безвизовым режимом уже в третий раз. Раньше приезжал в Беловежскую Пущу с друзьями.
На этот раз выбрались всей семьёй – на два дня.
Заявку велотурист подал буквально вчера – и потратил на это всего 10 минут, сегодня уже любуется красотами белорусской природы.
Славомир Лазюк, турист (Польша):
Что же касается приезда сюда без визы, всё очень четко работает. Быстро оформляются документы. Оплаты небольшие – удобно, что они идут в счёт билетов в разные заведения.
Да и саму границу проезжаем мгновенно.
Так что, можно ездить к соседям.
Моника Лазюк, турист (Польша):
Конечно, приехали посмотреть на Пущу.
Но дети ещё хотели увидеть вашего Деда Мороза.
Ведь у нас другой герой – святой Николай. Муж рассказал детям, вот они и решили поехать с нами. Завтра планируем познакомиться.
Недаром Беловежская Пуща наряду с Таллином, Ригой и Питером входит в ТОП-20 туристических направлений Восточной Европы. За прошлый год пограничным переходом в заповеднике воспользовались больше четырёх с половиной тысяч иностранцев. Больше всего из Польши, Литвы и Латвии.
Но приезжают также из Испании, Японии, Кореи.
Евгения Кузьмицкая, ведущий специалист по туризму национального парка «Беловежская Пуща»:
Когда люди приезжают сюда, они заинтересованы в том, чтобы посетить не только Пущу, но и съездить куда-то ещё. Мы предлагаем автобусы для посещения других туристических мест области – Брестская крепость, Ружаны, Пружаны и многие другие.
Идя дорогою туриста, стараешься и смотреть вокруг его глазами.
И ловишь себя на мысли, как же, всё-таки, красива наша страна.
Лесная, озёрная, чистая и гостеприимная.
Для такой небольшой страны, как Беларусь, визиты иностранцев – это отличный пиар на международной арене, и, конечно, выгодный доход. В прошлом году туристический сектор только Гродненской области заработал более 12 миллионов евро. На нынешний сезон планка ещё выше – в тандеме с Брестским регионом. И как стремительные воды Немана плывут через страны, так и безвизовый режим Синеокой из маленького ручья дорос до полноводной реки, которая не знает границ и формальностей.