Умер музыкант Александр Куллинкович. Ему было 46 лет

Новости Беларуси. На 47 году жизни скончался музыкант Александр Куллинкович.

Об этом сообщили коллеги и близкие лидера группы «Нейро Дюбель».

Третьего августа самочувствие музыканта ухудшилось и он был доставлен в больницу.

Четвертого августа группа «Нейро Дюбель» должна была выступать на музыкальном фестивале на аэродроме Боровая.

Теле- и радиоведущая Катя Пытлева выразила свои соболезнования в связи со смертью музыканта. «Как так-то... Дядя Саша. Спасибо за все, за музыку, за безумный драйв, всегда искреннее и теплое личное общение... За все. Тебя будет очень не хватать. С тобой ушла часть отечественной рок-музыки. Невозможно осознать, что тебя больше нет».

Дата и место прощания с Александром Куллинковичем пока неизвестны.

Интервью с группой «Нейро Дюбель» (читайте здесь).