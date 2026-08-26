В Германии все больше людей старшего возраста оказываются на улице. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет Федерального союза помощи бездомным. За 20 лет доля пожилых бездомных выросла с 21 до 27 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К утрате жилья приводят накопившиеся долги по арендной плате и коммунальным услугам. Вернуться к нормальной жизни пожилым людям мешают низкие пенсии, проблемы со здоровьем и отсутствие доступа к интернету.

В результате 40 % бездомных старше 50 лет живут без постоянного крова больше года. Планируемая реформа жилищных субсидий может усугубить положение. Каждый третий нынешний получатель рискует лишиться помощи.