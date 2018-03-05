Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

Новости Беларуси. В начале недели вступили в силу основные положения резонансного Декрета №7, по всей стране проходит Неделя предпринимательства, в Минске состоялась Ассамблея деловых кругов. Однако, одновременно с этими событиями остро встал вопрос у предпринимателей, которые занимаются междугородними перевозками. Во время ток-шоу «Что происходит» обсуждали, что ещё предстоит сделать для развития белорусского бизнеса.

«Декрет №7 – это лозунг «Давайте жить дружно». Но, чтобы это стало частью жизни, нужно ещё внести изменения в 40-50 актов законодательства»

Романчук о Директиве №4: «Её заговорили, затоптали, утопили в номенклатурном ничегонеделании»

Бороденя: «Не думаю, что мы можем строить иллюзии, если вдруг у нас станет очень классная нормативная база, то это серьёзно поднимет дух предпринимательства»

Георгий Гриц: «Декрет №7 – это работа над ошибками прошлого периода. Он тактическую имеет роль»

Важник: «Самая сильная интеллектуальная часть людей, которая может двигать Беларусь, находится сейчас в чиновничестве»

Жанна Тарасевич о предпринимателях в регионах: «Человек не знает, куда прийти и получить информацию»

Минтранс о нерегулярных перевозках: «Те, кто организовывали их, всё прекрасно знали – что меняется и в какую сторону»

Юрий Важник: «У нас вокзал один умер, второй умер. Из-за того, что расположен неудобно для потребителей»

Регулярный перевозчик: «Шантаж потребителя – в мороз двадцатиградусный не вывести машины»

«Моя организация выполняет нерегулярные перевозки. Выполняла, выполняет и будет выполнять»

Романчук о перевозках: «Поставил «голосовалку» в «Одноклассниках». 95% говорят, что это – попытка государства подмять бизнес частный»

Важник о нерегулярных перевозках: «Если им просто в этой ситуации пойти навстречу: «Ребята, а чего вы из Полоцка едете в самый центр Минска?»

«Сверху директору позвонили, чтобы нас на автовокзал не запускать»: как нерегулярный перевозчик за сутки узнал о расторжении договора

Минтранс о нерегулярных перевозчиках: «Возможно, даже слишком поздно этот закон принят»

«За 10 минут до отправления коллег подъехать, предложить на 2 копейки дешевле и увезти всех людей. Рынок так не работает»

«Едет за 10-15 минут до коллег, собирая всех пассажиров. Так обанкротились десятки предприятий. Так развалили «Восточный» вокзал»

Юрий Важник: «Мы будем предлагать Минтрансу пойти дальше. Приблизить к потребителю места посадки, сделать более гладкими пересадки»

«Мы получили ситуацию, когда по хорошим, классным маршрутам между большими городами ездят частники, не неся никакой ответственности»