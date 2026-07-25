Григорий Азаренок, СТВ:

Беглые готовили теракт. Завязка уже для нас привычная, правда. У этих ненормальных всегда чешется и зудит что-нибудь взорвать, кого-нибудь убить, нарушить привычный порядок жизни. Они – неприкаянные. Они – вечно блуждающие, кочевое злобное племя. Ими движет исключительно ненависть – ненависть ко всему живому, к любому устоявшемуся обществу. Да, они мечтали бы зажечь пожарище в Беларуси. Они мечтали бы здесь взрывать, убивать, вешать. И пробовали – поджигать дома, отрезать языки, палить машины, делать закладки со взрывчаткой. Вот только незадача – порядок бьет класс. Ну то есть наши силовики настолько системно на несколько уровней выше их, что никаких шансов не оставили. А те, кто попробовал-таки перейти к прямому действию, сидят в тюрьмах с прострелянными коленями. Но жажда убивать никуда не делась. И вот вторая новость, которая несет что-то новенькое. Беглые готовили террористический акт в Польше. Против своих же.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Что известно на данный момент? Один бешеный хотел взорвать некую лидерку экстремистского формирования. И не просто ее – но и ее детей. Чтобы мучились. Чтобы руки и ноги оторвало. Чтобы разметало кожу, кости и органы по комнате. Чтобы завыла баба белугой, собирая остатки для похорон.

Мы, может быть, и догадываемся, что за лидерка, хотя подробную информацию, думаю, в будущем предоставят наши органы.

Мотив? Да их там уже не сотни, а тысячи! Первый и самый главный – грошы. Пока высшая беглая знать растет вширь, рядовые и средний состав беглых шчыльных радоў перебиваются с доширака на морковку. Можно, конечно, податься на гранты на гендер, но там уже заднеприводная очередь на много лет. Вот и стоит голодный бомж, вылезший из картонной коробки, и смотрит, смотрит в окошко, где идут увеселения на фондовые грошы. И мечтает, как бросит туда бомбу.

Но. Как говорится, супермены не носят плащи. Наша страна передала информацию о готовящемся теракте полякам. И те не стали нос кривить, не стали опровергать и отнекиваться, а сказали: спасибо, все проверим. И тут робкая заря надежды начинает ласково нам светить из-за Буга.