Минтранс о нерегулярных перевозчиках: «Возможно, даже слишком поздно этот закон принят»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».
Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Вы говорите, 10 лет вы нарабатывали клиентуру, маршруты. А то, что вы 10 лет обманывали пассажира? Фактически он вас ассоциировал с регулярной перевозкой.
Пассажиры не знают.
Пассажир, когда садится в транспортное средство, имеет мнение, что это – перевозка в регулярном сообщении.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы готовы принять такую претензию, что поторопились? Или не проинформировали.
Сергей Дубина:
Наоборот скажу. Возможно, даже слишком поздно этот закон принят, вступил в силу. Потому что многие привыкли к той системе, которая была раньше.
Да, была лазейка в организации данного вида перевозок.
Но пассажир был в неведении, пассажир не знал, какая ему услуга оказывается.