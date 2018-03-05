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Минтранс о нерегулярных перевозчиках: «Возможно, даже слишком поздно этот закон принят»

05 марта 2018 15:50
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Вы говорите, 10 лет вы нарабатывали клиентуру, маршруты. А то, что вы 10 лет обманывали пассажира? Фактически он вас ассоциировал с регулярной перевозкой.

Пассажиры не знают.

Пассажир, когда садится в транспортное средство, имеет мнение, что это – перевозка в регулярном сообщении.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы готовы принять такую претензию, что поторопились? Или не проинформировали.

Сергей Дубина:
Наоборот скажу. Возможно, даже слишком поздно этот закон принят, вступил в силу. Потому что многие привыкли к той системе, которая была раньше.

Да, была лазейка в организации данного вида перевозок.

Но пассажир был в неведении, пассажир не знал, какая ему услуга оказывается.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Сергей Дубина

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