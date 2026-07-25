Результаты товарищеских матчей с участием белорусских хоккейных клубов

В преддверии нового сезона белорусские хоккейные клубы проверяют свою форму в товарищеских матчах. 25 июля наш представитель в МХЛ «Динамо-Шинник» нанес поражение «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды выступают в «золотом» дивизионе Западной конференции, не удивительно, что противостояние проходило в плотном соперничестве. На 8-й минуте наши парни вышли вперед – Илья Сансевич выстрелом от синей линии не оставил шансов вратарю россиян.

Еще до перерыва гости сравняли счет в быстрой атаке, реализовав большинство. Однако на старте второго периода Никита Мельниченок завершил контратаку и вновь обеспечил преимущество подопечным Евгения Летова. У коллективов хватало моментов и в дальнейшем, но надежно играли вратари. Как итог – 2:1 в пользу «бобруйчан». В овертайме, который традиционно играется в межсезонье независимо от счета, единственную шайбу забросили оппоненты. А вот в серии буллитов удача вновь оказалась на стороне хозяев льда.

Евгений Летов, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Хороший такой спарринг получился. Тем более питерское «Динамо» не надо представлять. Хорошая, добротная команда. Здорово играет в силовую игру. Хорошие скорости сегодня были. И именно в силовой борьбе мы не уступили, что радует. Очень много ребят играли по заданию правильно. Это радует, что они прислушиваются к нашим требованиям и их выполняют.

Представитель экстралиги столичная «Юность» уступила команде, выступающей в КХЛ, «Адмиралу». Российская дружина проводит в Минске предсезонный сбор. Долгое время на табло сохранялся безголевой паритет, лишь в заключительной трети Илья Морозов и Кирилл Жуков принесли победу клубу Континентальной хоккейной лиги. Овертайм сильнейшего не выявил, а в серии послематчевых бросков белорусы взяли реванш.

А вот «Брест» на выезде разгромил солигорский «Шахтер». В основное время на двоих дружины забросили шесть шайб, но численный перевес остался на стороне гостей.