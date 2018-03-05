Требования к белорусской молочной продукции будут выработаны на встрече в Москве

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нам надо отрабатывать именно подходы действий таким образом, чтобы они были гармоничны, прозрачны, понятны. И чтобы совместными действиями мы нашли то, что должны видеть в нашем товаре. Я со всей ответственностью хочу заявить, что наш продукт пользуется широким спросом у российских потребителей, и не только у российских, а у во всех оставшихся 70 странах, с которыми мы сегодня торгуем.

Российский рынок остается приоритетным. Вместе с тем, ведется работа по диверсификации экспорта. В 2017 году белорусское молоко распробовали потребители еще в 17 странах, куда продукцию раньше не поставляли.