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Требования к белорусской молочной продукции будут выработаны на встрече в Москве

05 марта 2018 07:28
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Новости Беларуси. Рабочая группа специалистов Департамента ветнадзора нашей страны отправится в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Требования к белорусской молочной продукции будут выработаны на встрече в Москве-1

На площадке постоянного комитета Союзного государства продолжится диалог с российскими коллегами. Речь пойдет о выработке единых требований к поставкам нашей молочной продукции.

Требования к белорусской молочной продукции будут выработаны на встрече в Москве-4

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Нам надо отрабатывать именно подходы действий таким образом, чтобы они были гармоничны, прозрачны, понятны. И чтобы совместными действиями мы нашли то, что должны видеть в нашем товаре. Я со всей ответственностью хочу заявить, что наш продукт пользуется широким спросом у российских потребителей, и не только у российских, а у во всех оставшихся 70 странах, с которыми мы сегодня торгуем.

Российский рынок остается приоритетным. Вместе с тем, ведется работа по диверсификации экспорта. В 2017 году белорусское молоко распробовали потребители еще в 17 странах, куда продукцию раньше не поставляли.

Требования к белорусской молочной продукции будут выработаны на встрече в Москве-7

# Экономика # Фотофакт # Союзное государство # Леонид Заяц

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