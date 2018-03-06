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Романчук о Директиве №4: «Её заговорили, затоптали, утопили в номенклатурном ничегонеделании»

06 марта 2018 14:40
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития бизнеса в Беларуси,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Директива №4 была, как раз, выражением смысла «Давайте жить дружно». Её заговорили, затоптали, утопили в номенклатурном ничегонеделании. Это был конец 2010 года.

Сегодня, опять-таки, добрые намерения…

Друзья, все будут за то, чтобы частный бизнес был, чтобы меньше налоги были. Но смотрите, простые вопросы, которые требует, рекомендует, настаивает бизнес: лжепредпринимательство уберите, субсидиарку уберите. Президент это требует. А вот эта часть, прослойка чиновников – она стоит колом, ни туда, ни сюда.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Ярослав Романчук

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