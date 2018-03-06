Романчук о Директиве №4: «Её заговорили, затоптали, утопили в номенклатурном ничегонеделании»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития бизнеса в Беларуси,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Директива №4 была, как раз, выражением смысла «Давайте жить дружно». Её заговорили, затоптали, утопили в номенклатурном ничегонеделании. Это был конец 2010 года.

Сегодня, опять-таки, добрые намерения…

Друзья, все будут за то, чтобы частный бизнес был, чтобы меньше налоги были. Но смотрите, простые вопросы, которые требует, рекомендует, настаивает бизнес: лжепредпринимательство уберите, субсидиарку уберите. Президент это требует. А вот эта часть, прослойка чиновников – она стоит колом, ни туда, ни сюда.