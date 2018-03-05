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Юрий Важник: «У нас вокзал один умер, второй умер. Из-за того, что расположен неудобно для потребителей» 

05 марта 2018 14:10
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Это цепочка. У нас неудачные вокзалы. Почему они хотели заниматься нерегулярными перевозками под видом регулярных?

Потому что регулярным надо ехать на неудобный вокзал.

У нас вокзал один умер, второй умер, третий умирает. Из-за того, что он расположен неудобно для потребителей.

Екатерина Станкевич, заместитель директора автотранспортного предприятия по перевозкам пассажиров в регулярном сообщении:
В первую очередь, вокзалы убивались из-за вот этих вот действий. Я представитель регулярного перевозчика. И я участвовала во всех общественных обсуждениях, которые эти законы проходили. Я за потребителя, я – за то, чтобы потребителю было удобно.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Юрий Важник

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