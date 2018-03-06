Бороденя: «Не думаю, что мы можем строить иллюзии, если вдруг у нас станет очень классная нормативная база, то это серьёзно поднимет дух предпринимательства»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития бизнеса в Беларуси,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, , председатель правления Белорусского союза транспортников»:

Два вопроса, которые Вы сейчас назвали – уже в стадии решения. И субсидиарная ответственность значительно сократилась, и лжепредпринимательство... Этот указ – там вносятся сейчас изменения, он серьёзно пересматривается. 488-ой. Мне кажется, что мы должны больше говорить… Я не думаю, что мы можем строить иллюзии, если вдруг какая-то у нас станет очень классная нормативная база, то это серьёзно поднимет дух предпринимательства и породит в людях идеи, и желание шевелиться, отвечать, рисковать своими финансами.