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Бороденя: «Не думаю, что мы можем строить иллюзии, если вдруг у нас станет очень классная нормативная база, то это серьёзно поднимет дух предпринимательства»

06 марта 2018 14:49
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития бизнеса в Беларуси,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, , председатель правления Белорусского союза транспортников»:
Два вопроса, которые Вы сейчас назвали – уже в стадии решения. И субсидиарная ответственность значительно сократилась, и лжепредпринимательство... Этот указ – там вносятся сейчас изменения, он серьёзно пересматривается. 488-ой. Мне кажется, что мы должны больше говорить… Я не думаю, что мы можем строить иллюзии, если вдруг какая-то у нас станет очень классная нормативная база, то это серьёзно поднимет дух предпринимательства и породит в людях идеи, и желание шевелиться, отвечать, рисковать своими финансами.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Валерий Бороденя

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