От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели на большей части республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью – + 10, + 17. Максимальная днем – + 21, + 28. По югу республики воздух прогреется до + 30. Со вторника погодные условия в основном будет определять контрастный фронтальный раздел. На большей части республики пройдут дожди, местами с грозами. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер.

Температура воздуха ночью составит в основном + 10, + 17. Днем термометры покажут + 18, + 25. Местами по востоку + 26, + 29. В конце рабочей недели территория Беларуси окажется на северо-восточной периферии Азорского антициклона. Это создаст контрастную погоду в стране. На востоке фронтальный раздел поддержит неустойчивую с кратковременными дождями погоду – + 20, + 24.

Подробный прогноз по областям страны: