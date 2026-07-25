Прямой эфир

От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю

25 июля 2026 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

В начале недели на большей части республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью – + 10, + 17. Максимальная днем – + 21, + 28. По югу республики воздух прогреется до + 30. Со вторника погодные условия в основном будет определять контрастный фронтальный раздел. На большей части республики пройдут дожди, местами с грозами. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер. 

Температура воздуха ночью составит в основном + 10, + 17. Днем термометры покажут + 18, + 25. Местами по востоку + 26, + 29. В конце рабочей недели территория Беларуси окажется на северо-восточной периферии Азорского антициклона. Это создаст контрастную погоду в стране. На востоке фронтальный раздел поддержит неустойчивую с кратковременными дождями погоду – + 20, + 24.

Подробный прогноз по областям страны:

От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +10 до +30 с дождями и грозами – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
26 июля в Беларуси отметят День парашютиста
25 июля 2026 17:16

26 июля в Беларуси отметят День парашютиста

Охота как искусство – в Налибокской пуще дали старт уникальному национальному фестивалю
25 июля 2026 17:11

Охота как искусство – в Налибокской пуще дали старт уникальному национальному фестивалю

Один день с МЧС: журналисты и блогеры погрузились в будни белорусских спасателей
25 июля 2026 17:00

Один день с МЧС: журналисты и блогеры погрузились в будни белорусских спасателей