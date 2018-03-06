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Важник: «Самая сильная интеллектуальная часть людей, которая может двигать Беларусь, находится сейчас в чиновничестве»

06 марта 2018 15:47
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития бизнеса в Беларуси,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Моё мнение: самая сильная интеллектуальная часть людей, которая может двигать Беларусь – она находится сейчас в чиновничестве. Она, к сожалению, плохо мотивирована.

Она имеет ответственность огромную.

Если я хочу сделать что-то, то самая сильная сейчас такая среда – это чиновная среда. Люди туда стремятся… Они плохо мотивированы, с точки зрения нацеленности на решение больших, серьёзных задач. Они боятся ответственности.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Юрий Важник

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