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Новости по тегу #Сергей Дубина

В ближайшие дни на маршруты в города – спутники Минска начнут поступать автобусы
14 ноября 2025 18:17

В ближайшие дни на маршруты в города – спутники Минска начнут поступать автобусы

В Минске прошла 3-я международная грузовая конференция
14 апреля 2025 07:16

В Минске прошла 3-я международная грузовая конференция

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты
09 декабря 2024 19:08

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты

Эффект от действия норм указа для таксистов сработал – замминистра транспорта
09 декабря 2024 16:05

Эффект от действия норм указа для таксистов сработал – замминистра транспорта

Такси ждут большие перемены! Законодательные новшества для перевозчиков обсудили с экспертами
10 июня 2024 18:52

Такси ждут большие перемены! Законодательные новшества для перевозчиков обсудили с экспертами

Что рассчитывают получить от Указа Президента об автомобильных перевозках? Рассказали в Минтрансе
10 июня 2024 16:44

Что рассчитывают получить от Указа Президента об автомобильных перевозках? Рассказали в Минтрансе

«Заняли три первых места». Борисовские боксёры привезли медали областных соревнований
27 октября 2022 13:45

«Заняли три первых места». Борисовские боксёры привезли медали областных соревнований

Таможня вводит тарифные льготы на ряд товаров. В правительстве обсудили меры поддержи белорусской экономики
08 апреля 2022 13:05

Таможня вводит тарифные льготы на ряд товаров. В правительстве обсудили меры поддержи белорусской экономики

Минтранс надеется на восстановление объёма пассажирских перевозок между Беларусью и с Россией
18 марта 2022 16:46

Минтранс надеется на восстановление объёма пассажирских перевозок между Беларусью и с Россией

Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине
17 марта 2022 16:18

Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине

Её нужно стянуть в одно большое «сердце». Как на Полесье собирают клюкву?
17 октября 2021 17:08

Её нужно стянуть в одно большое «сердце». Как на Полесье собирают клюкву?

Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной
24 декабря 2019 16:19

Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной