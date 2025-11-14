Новости по тегу #Сергей Дубина

«Принято решение на уровне правительства о дополнительной закупке 15 единиц современной техники класса М3 отечественного производства», – рассказал замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси.
В числе участников – руководители международных транспортных организаций и железных дорог Беларуси и стран-партнеров.
Какое мнение у таксистов, что говорят в МАРТ, как разобрались с монополией и как называли за нарушения – представители профильных ведомств и предприниматели искали ответы в студии ток-шоу «По существу».
Основная задача, которая ставилась перед нами, – это создать равные условия для всех таксистов, перевозчиков, диспетчеров и обеспечить соблюдение требований законодательства.
09 октября 2026 08:09
09 октября 2026 08:07
09 октября 2026 08:01
09 октября 2026 08:00
09 октября 2026 07:54
09 октября 2026 07:26
09 октября 2026 07:26
09 октября 2026 07:24