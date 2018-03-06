Жанна Тарасевич о предпринимателях в регионах: «Человек не знает, куда прийти и получить информацию»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития бизнеса в Беларуси,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, член Совета по развитию предпринимательства:

Если говорить о текущем моменте, то, наверное, больше идёт, как раз-таки, негатива. Потому что, во-первых, люди спрашивают: «А что мне будет, если я вдруг начну?» И второй момент: идёт негатив с точки зрения того, что ещё не до всех органов дошли, наверное, эти нормы.

Приходит пожаловаться.

Пожаловаться тому, что пришёл, например, сотрудник МВД и сказал, что, кроме фото- видеофиксации, которая есть в сейфах, нужна обязательно кнопка тревожная, и выписал предписание. Пришёл человек пожаловаться, потому что он не знает, куда в региональную власть, в какую дверь прийти и получить информацию. Особенно это важно ещё в регионах – информационная работа.