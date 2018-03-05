Важник о нерегулярных перевозках: «Если им просто в этой ситуации пойти навстречу: «Ребята, а чего вы из Полоцка едете в самый центр Минска?»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Так называемые нерегулярщики взяли под себя рынок более удобных регулярных перевозок. Удобны они чем? Они располагаются там, где ожидает потребитель.

Пассажиру выгодней.

Вот смотрите, у нас автовокзал «Центральный» размещён – примерно почти километр от станции метро. А они ищут место, чтоб это было 200 метров, чтобы это рядышком было. И, если им просто в этой ситуации пойти навстречу: «Ребята, а чего вы из Полоцка едете в самый центр Минска?» На станции метро.

Егор Хрусталёв, ведущий:

У меня, к примеру, все знакомые, которые отправляются в Вильнюс, на «Каменной Горке» собираются и уезжают. Зачем им на вокзал ехать?

Юрий Важник:

Смотрите, какие ещё нюансы очень важны. Я покупал билет в Стокгольме, дальше ещё. Мне дали до самого места – и на автобус, и на поезд, и на самолёт. Это всё – в одном пакете. У нас этот пакет не формируется, он разорван.