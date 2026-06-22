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Новости по тегу #Екатерина Станкевич

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов
22 июня 2026 17:22

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов

Рейды ГАИ, контроль маршруток и штрафы пассажирам. Ситуацию на дорогах Беларуси обсудили в ток-шоу
20 октября 2025 18:50

Рейды ГАИ, контроль маршруток и штрафы пассажирам. Ситуацию на дорогах Беларуси обсудили в ток-шоу

Водителей не хватает? Специалисты обсудили главную проблему с перевозками пассажиров
20 октября 2025 16:29

Водителей не хватает? Специалисты обсудили главную проблему с перевозками пассажиров

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты
09 декабря 2024 19:08

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты

Такси ждут большие перемены! Законодательные новшества для перевозчиков обсудили с экспертами
10 июня 2024 18:52

Такси ждут большие перемены! Законодательные новшества для перевозчиков обсудили с экспертами

«Это огромные поступления в бюджет». В Беларуси может появиться национальный оператор такси
10 июня 2024 17:30

«Это огромные поступления в бюджет». В Беларуси может появиться национальный оператор такси

К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты
20 ноября 2023 20:05

К чему приводят гонки за пассажирами и как контролировать водителей-нелегалов? Обсудили эксперты

«Проблеме с перевозчиками 15 лет». Эксперт о недобросовестной конкуренции в сфере перевозок
20 ноября 2023 16:25

«Проблеме с перевозчиками 15 лет». Эксперт о недобросовестной конкуренции в сфере перевозок

Напротив домов частники развернули вредные производства. Как обращение белорусов к главе Администрации помогло решить проблему?
26 октября 2021 17:04

Напротив домов частники развернули вредные производства. Как обращение белорусов к главе Администрации помогло решить проблему?

Игорь Комаровский о такси: «Здесь есть тоже государственный интерес. Трудоустройство. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере»
24 марта 2020 12:28

Игорь Комаровский о такси: «Здесь есть тоже государственный интерес. Трудоустройство. Сегодня заняты тысячи людей в этой сфере»

Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»
28 февраля 2020 11:19

Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»

Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар»
28 февраля 2020 10:44

Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар»