Новости по тегу #Екатерина Станкевич

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили острые вопросы с колес.
Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток?
В Ассоциации профессиональных перевозчиков заявили, что наблюдают острую нехватку водителей пассажирских транспортных средств. И выделили причину, как ее видят там: зарплаты. При этом в Минске водители автобусов в среднем получают около 4 000 рублей. Так в чем проблема?
Какое мнение у таксистов, что говорят в МАРТ, как разобрались с монополией и как называли за нарушения – представители профильных ведомств и предприниматели искали ответы в студии ток-шоу «По существу».
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