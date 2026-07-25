Дворец Независимости посетили представительницы БСЖ Гродненщины
Проводники мягкой силы, хранительницы очага и те, чье слово в нашей стране имеет особый, решающий вес. Дворец Независимости 25 июля открыл двери для участниц уникального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Год белорусской женщины активистки союза женщин обратились к главе государства с просьбой побывать в сердце политической жизни страны. Президент, который всегда подчеркивает ключевую роль женщины в обществе и открыто называет себя «женским Президентом», поддержал идею мгновенно.
Первыми эту новую красивую историю начали писать гостьи из Гродненской области. Каково это – оказаться в залах, где принимаются судьбоносные решения? Все эмоции и самые яркие кадры.
Ирина Степаненко, заместитель начальника главного управления Гродненского облисполкома, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Дворец Независимости – это сердце нашей страны, здесь бывают очень многие серьезные люди, которые вершат историю, как и, собственно, мы, женщины, своим маленьким трудом вносим определенный вклад в развитие нашей страны.
Татьяна Сидоренко, начальник отдела идеологической работы предприятия «Гродно Азот»:
Каждая экскурсия, каждое пребывание во Дворце Независимости – это своего рода книга, которую мы читаем, это история нашей страны. Огромное количество исторических моментов, к которым хочется прикоснуться вновь и вновь.
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