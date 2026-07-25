Дворец Независимости посетили представительницы БСЖ Гродненщины

Проводники мягкой силы, хранительницы очага и те, чье слово в нашей стране имеет особый, решающий вес. Дворец Независимости 25 июля открыл двери для участниц уникального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год белорусской женщины активистки союза женщин обратились к главе государства с просьбой побывать в сердце политической жизни страны. Президент, который всегда подчеркивает ключевую роль женщины в обществе и открыто называет себя «женским Президентом», поддержал идею мгновенно.

Первыми эту новую красивую историю начали писать гостьи из Гродненской области. Каково это – оказаться в залах, где принимаются судьбоносные решения? Все эмоции и самые яркие кадры.