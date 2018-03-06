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«Декрет №7 – это лозунг «Давайте жить дружно». Но, чтобы это стало частью жизни, нужно ещё внести изменения в 40-50 актов законодательства»

06 марта 2018 14:36
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития белорусского бизнеса,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Декрет №7 – это лозунг «Давайте жить дружно». Кто же будет против? Давайте жить дружно. Но для того, чтобы «жить дружно» стало частью жизни, нужно ещё внести изменения в 40-50 разных актов законодательства.

И вот это ещё пока не сделано.

Алексей Сокол, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Предстоит огромная работа и она проводится уже. Ещё нужно сказать так, что часть норм в декрете – прямого действия. И уже действуют, на сегодняшний день.  Часть норм нам надо имплементировать в  законодательство. Это – 6 кодексов. В том числе, налоговый, который сейчас прорабатывается. Это – Уголовный кодекс, это – КоАП наш. Туда надо внести…

21 закон, 13 указов, 34 постановления.

То есть, работа огромнейшая. Для того, чтобы привести законодательство в соответствие. И уже даже не сегодняшним днём, а. благодаря, может, и предложениям бизнес-сообщества – то, что сейчас ассамблея прошла – уже смотреть в день завтрашний. И то, что требует глава государства.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Алексей Сокол # Ярослав Романчук

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