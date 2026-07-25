В Париже +24 и дожди, а в Мадриде +33 – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду до + 24 и небольшой дождь. В Вене + 28 и облачно с прояснениями. В Риме до + 31.

В Мадриде столбики термометров покажут + 33 и ясная погода. В Софии до + 27 и без существенных осадков. В турецкой столице до + 25 и кратковременный дождь. В Афинах + 34, ясная погода.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь с грозой и + 25. В Вильнюсе + 26 и без осадков. В Варшаве + 28, переменная облачность.

+ 27 в Киеве. В столице России прогнозируется небольшой дождь и до + 26.