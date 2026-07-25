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В Париже +24 и дожди, а в Мадриде +33 – погода в Европе на неделю

25 июля 2026 17:18
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +24 и дожди, а в Мадриде +33 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду до + 24 и небольшой дождь. В Вене + 28 и облачно с прояснениями. В Риме до + 31. 

В Париже +24 и дожди, а в Мадриде +33 – погода в Европе на неделю-4

В Мадриде столбики термометров покажут + 33 и ясная погода. В Софии до + 27 и без существенных осадков. В турецкой столице до + 25 и кратковременный дождь. В Афинах + 34, ясная погода. 

В Париже +24 и дожди, а в Мадриде +33 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь с грозой и + 25. В Вильнюсе + 26 и без осадков. В Варшаве + 28, переменная облачность.

+ 27 в Киеве. В столице России прогнозируется небольшой дождь и до + 26. 

# Погода

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