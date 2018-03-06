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Георгий Гриц: «Декрет №7 – это работа над ошибками прошлого периода. Он тактическую имеет роль»

06 марта 2018 15:42
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития бизнеса в Беларуси,обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:
Коллега сказал, что это – стратегический декрет, направленный на стратегические цели. Мне кажется, до стратегии там, как до Луны. Это, скорее, Декрет №7 – это работа над ошибками прошлого периода. Он тактическую имеет роль. А стратегией даже не является та конечная цифра, что к 2030 году надо 50% в ВВП – была доля малого, среднего предпринимательства. Почему? Потому что сегодня… Я возьму только один сегмент – оптовая торговля. Сегодня 80% оптовой торговли идёт через малые и средние предприятия. И, при том, 50% от этой суммы – это, вообще, малые предприятия.

То есть, это – класс чистых посредников, о которых говорил глава государства.

И мы что, сейчас хотим нарастить, чтобы доля была малого, среднего предприятия 100% в торговле? Нет. Именно, если мы говорим о стратегии, то надо говорить не только о количестве показателей, а надо говорить о росте и месте малого, среднего предпринимательства в концепции конкурентоспособности страны. Эта модель – австрийская, немецкая. То есть, есть крупные предприятия, определяют стратегию и, по принципу сот, должны быть вокруг малый, средний бизнес. Именно так он формирует 80% ВВП.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Георгий Гриц

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