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Юрий Важник: «Мы будем предлагать Минтрансу пойти дальше. Приблизить к потребителю места посадки, сделать более гладкими пересадки»

05 марта 2018 16:25
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Мы будем предлагать Минтрансу пойти дальше. Следующие шаги не осуществлены. Сейчас поменяли вывеску: нерегулярщик – регулярщик. Или наоборот. Это не суть важно.

Важно что: следующие шаги.

Это приблизить к потребителю места посадки, сделать более гладкими пересадки. То, о котором сейчас никто не заботится. И это является ключевым.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Юрий Важник

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