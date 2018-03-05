Юрий Важник: «Мы будем предлагать Минтрансу пойти дальше. Приблизить к потребителю места посадки, сделать более гладкими пересадки»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».
Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Мы будем предлагать Минтрансу пойти дальше. Следующие шаги не осуществлены. Сейчас поменяли вывеску: нерегулярщик – регулярщик. Или наоборот. Это не суть важно.
Важно что: следующие шаги.
Это приблизить к потребителю места посадки, сделать более гладкими пересадки. То, о котором сейчас никто не заботится. И это является ключевым.