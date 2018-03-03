Какие шаги предпримут чиновники, чтобы решить проблемы белорусской экономики? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Как обеспечить работой нуждающихся, из чего складываются зарплаты белорусов и цены в магазинах? 2 марта каждая из этих тем оказалась в центре внимания Президента, и по каждой из них даны прямые поручения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места. Какие проблемы белорусской экономики выделил Президент на совещании в Доме Правительства

Уже 3 марта руководители всей вертикали власти приступили к работе. Ну а мы, журналисты, отправились в кабинеты к чиновникам, чтобы выяснить, какими будут их шаги. Сегодняшнее снежное утро для многих белорусских чиновников, в особенности тех, кто вчера был в Доме Правительства, наверняка выдалось особенно деловым. Многие его встретили на передовой – в регионах.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

По итогам работы за 2017 год удельный вес на Российскую Федерацию уже снизился. Появились для нас совершенно иные рынки, которые не были открыты до сих пор. 17 стран появились у нас как новые рынки, которые торгуют сегодня с Республикой Беларусь. Это Йемен, Соединенные Штаты Америки. Усиливать свои позиции – тенденция и для традиционных драйверов роста страны. Белорусская молочная отрасль – это уже сложившийся бренд. Обозначенные Президентом цели и поставленные задачи – те горизонты будущего, к которым двинулись управленцы от министров до директоров на местах. Посыл главы государства достаточно ясный: уровень развития страны определяется не только состоянием национальной экономики, но и благосостоянием народа. Вот приоритет.

«Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития»: Александр Лукашенко Если простыми словами, то Беларуси предстоит почти вдвое повысить эффективность экономики. Это напрямую связано с созданием высокопроизводительных рабочих мест. С них на внешние рынки будет поступать не сырье, а изготовленные из него товары с высокой добавленной стоимостью.

Сергей Куткович, главный инженер Витебского мехового комбината:

На нашем предприятии это действительно ноу-хау. Это агрегат покрывного крашения. В зависимости от того, что хочет наш технолог, можно наносить краску либо химматериалы для различных эффектов волоса либо кожевой ткани.

Сравнительно недавно Витебский меховой комбинат был предприятием, где оборудование было изношено на 85 %. Производство загибалось, продукция проигрывала конкурентам. Новый собственник установил лучшие станки для переработки меха и кожи. Уже летом появятся новые шубы и куртки из Витебска.

Сергей Куткович:

Перед реконструкцией наше предприятие насчитывало около 200 рабочих и ИТР. После реконструкции планируется около 500 рабочих мест. Основной костяк мы постарались сохранить – то есть те 200 человек, которые работали. Плюс 300 человек будут добираться. Пример предприятия показателен. Это не только новые рабочие места, но и товары с добавленной стоимостью и импортозамещение.

Если для эффективной экономики драйвером роста становится высокотехнологичная промышленность, то в социальной ответственности властей перед гражданами – меры госрегулирования. В области цен, например.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Основная задача по регулируемым ценам – это два блока (они в общей потребительской корзине занимают 23-24 %). Это предоставить возможность предприятиям развиваться, с одной стороны, а с другой стороны – ограничивать их цены под ожидания населения. Другими словами, в идеале мы должны создать систему, которая увязывает цены естественных монополий с денежными доходами населения. Государственная политика Беларуси – повышение благосостояния граждан. Составляющие этого – и доступные цены в магазинах, и рост зарплат, и новые рабочие места.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Если говорить по заработной плате: да, задача Президентом поставлена, 1000 рублей в среднем в 2018 году по стране иметь. При этом соотношение заработной платы в бюджетном секторе должно быть не менее 80 %. Соответственно, правительством в текущем году намечены определенные шаги по выполнению этой задачи.

Развитие малой энергетики – решение нескольких проблем: повышение эффективности котельных, снижение затрат в производстве товаров. Не говоря уже о том, что тепло становиться дешевле, а тарифы – доступнее. Этот торфяник обеспечит работу проекта в течение 50 лет.

Владимир Потупчик, министр энергетики Беларуси:

Эта экономия позволяет очень быстро обеспечить окупаемость проекта и экономить бюджетные деньги. Найдя новые объемы поставок фрезерного топлива на котельную, в данном случае эту, смогли выйти на рентабельную работу в целом по филиалу. А значит, мы сохранили 59 рабочих мест. Обеспечили возможность для роста заработной платы людей.

Разумеется, никакое государство при всем желании обеспечить благосостояние своего народа исключительно за счет бюджетных денег или социальной помощи не сможет. Необходимы эффективные решения, многое зависит от качества управления на местах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусская экономика всегда работала в непростых, я бы сказал тяжелых условиях. Нам нечем с вами подстраховаться – у нас нет тех резервов, запасов. И Господь в землю неизвестно что положил, до сих пор найти не можем, чтобы подстраховаться. Обострение протекционизма, грубое нарушение международных правил торговли, борьба за доступ к технологиям, ресурсам, рынкам сбыта – это новая реальность и те условия, в которых нам предстоит жить. Мир все больше становится националистичным, каждый хочет выжить сам по себе. А значит, во всех планах из этого и исходите.