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«Сверху директору позвонили, чтобы нас на автовокзал не запускать»: как нерегулярный перевозчик за сутки узнал о расторжении договора

05 марта 2018 15:49
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Екатерина Станкевич, заместитель директора автотранспортного предприятия по перевозкам пассажиров в регулярном сообщении:
По поводу терминалов. Это раньше был только вокзал обязательно. На сегодняшний момент, изменения в законе позволяют отправляться вокзал, диспетчерский пункт, автостанция или билетная касса. «Каменная Горка» стоит киоск «Минсктранса».

Что мешает отправляться оттуда и регулярно?

Вячеслав Писарчик, руководитель компании по автоперевозке пассажиров:
У меня на руках договор, подписанный с автовокзалом. С 1 марта я должен был выехать всей своей организацией с платформ автовокзала. Мы внесли предоплату за въезды. 28 числа мне позвонил взволнованный директор автовокзала и сказал, что сверху ему позвонили, чтобы нас на автовокзал не запускать.

1 числа у нас на счету возвратились деньги.

Как это понимать? Почему нас не пустили? Я хочу завтра выехать по этому договору, выполнять нерегулярные перевозки, грузить людей не из грязи, а с платформы. Я хочу автовокзалу принести деньги. Речь идёт о 3 тысячах рублей.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Екатерина Станкевич # Вячеслав Писарчик

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