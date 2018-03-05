Регулярный перевозчик: «Шантаж потребителя – в мороз двадцатиградусный не вывести машины»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Екатерина Станкевич, заместитель директора автотранспортного предприятия по перевозкам пассажиров в регулярном сообщении:

Регулярный перевозчик себе не может позволить забастовку. Регулярный перевозчик должен предупредить потребителя за 15 дней о том, что он приостановит перевозку. Сейчас диспетчерские службы – я не говорю за ИП, я не говорю за перевозчиков маленьких каких-то – диспетчерские службы в областях устроили шантаж государства. И шантаж потребителя – в мороз двадцатиградусный не вывести машины.

Это – неуважение к пассажиру.

Дезинформация, которую они дают сейчас в Интернете… Почему это произошло? Закон, который был ранее принят – существовала лазейка. Можно было оформить заказ-наряд и выехать – я, якобы еду в нерегулярном сообщении. Потому что, чтобы работать в регулярном сообщении, нужно было пройти ряд процедур, не очень простых и не очень приятных, но это нужно было сделать обязательно.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Для чего?

Екатерина Станкевич:

Во-первых, это – безопасность пассажиров. Потому что устанавливается навигация в машину. Диспетчер или оператор автомобильных перевозок видит, с какой скоростью едет машина, где она едет. Она способна отслеживать, куда нужно подать, в случае чего, замену транспорта.

Второй, очень важный пункт – это избежание недобросовестной конкуренции.

Наша организация предлагала сейчас нерегулярным перевозчикам оказать всю документальную поддержку, чтобы выйти из тени. Обратилось не так много людей, я вам хочу сказать.