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Регулярный перевозчик: «Шантаж потребителя – в мороз двадцатиградусный не вывести машины»

05 марта 2018 14:16
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Екатерина Станкевич, заместитель директора автотранспортного предприятия по перевозкам пассажиров в регулярном сообщении:
Регулярный перевозчик себе не может позволить забастовку. Регулярный перевозчик должен предупредить потребителя за 15 дней о том, что он приостановит перевозку. Сейчас диспетчерские службы я не говорю за ИП, я не говорю за перевозчиков маленьких каких-то диспетчерские службы в областях устроили шантаж государства. И шантаж потребителя в мороз двадцатиградусный не вывести машины.

Это неуважение к пассажиру.

Дезинформация, которую они дают сейчас в Интернете… Почему это произошло? Закон, который был ранее принят существовала лазейка. Можно было оформить заказ-наряд и выехать я, якобы еду в нерегулярном сообщении. Потому что, чтобы работать в регулярном сообщении, нужно было пройти ряд процедур, не очень простых и не очень приятных, но это нужно было сделать обязательно.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Для чего?

Екатерина Станкевич:
Во-первых, это – безопасность пассажиров. Потому что устанавливается навигация в машину. Диспетчер или оператор автомобильных перевозок видит, с какой скоростью едет машина, где она едет. Она способна отслеживать, куда нужно подать, в случае чего, замену транспорта.

Второй, очень важный пункт это избежание недобросовестной конкуренции.

Наша организация предлагала сейчас нерегулярным перевозчикам оказать всю документальную поддержку, чтобы выйти из тени. Обратилось не так много людей, я вам хочу сказать.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Екатерина Станкевич

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