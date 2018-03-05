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«За 10 минут до отправления коллег подъехать, предложить на 2 копейки дешевле и увезти всех людей. Рынок так не работает»

05 марта 2018 15:50
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:
Эта сфера всегда в каждой стране очень чётко регулируется. Потому что, если я – нерегулярный перевозчик, никто мне не помешает за 10 минут до отправления коллег подъехать, предложить на 2 копейки дешевле и увезти всех этих людей. И всё.

Я повёз их. Я всем сделал хорошо.

Люди очень рады, они довольны. Рынок так не работает. Завтра будет мороз, они скажут: «Ага, меня транспортная инспекция оштрафовала,я не поеду». А этот уже разорился, второй.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Валерий Бороденя

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