«За 10 минут до отправления коллег подъехать, предложить на 2 копейки дешевле и увезти всех людей. Рынок так не работает»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:

Эта сфера всегда в каждой стране очень чётко регулируется. Потому что, если я – нерегулярный перевозчик, никто мне не помешает за 10 минут до отправления коллег подъехать, предложить на 2 копейки дешевле и увезти всех этих людей. И всё.

Я повёз их. Я всем сделал хорошо.

Люди очень рады, они довольны. Рынок так не работает. Завтра будет мороз, они скажут: «Ага, меня транспортная инспекция оштрафовала,я не поеду». А этот уже разорился, второй.