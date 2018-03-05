Романчук о перевозках: «Поставил «голосовалку» в «Одноклассниках». 95% говорят, что это – попытка государства подмять бизнес частный»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Я пользовался этими маршрутками: замечательно ездят, и качество работы, и безопасность, и билеты, и комфорт. Вопрос не в этом. Есть конфликт интересов. Есть государственные вокзалы, государственная инфраструктура. И есть параллельная инфраструктура, которую могут создавать или могут не создавать люди. Почему надо заставлять отдельных поставщиков услуг пользоваться услугами своего конкурента, сливать коммерческую информацию.

Это приведёт к удорожанию тарифов.

Я поставил «голосовалку» в «Одноклассниках» – у меня 5 тысяч людей проголосовало. 95% людей говорят, что это – попытка государства подмять под себя бизнес частный.