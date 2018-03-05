«Едет за 10-15 минут до коллег, собирая всех пассажиров. Так обанкротились десятки предприятий. Так развалили «Восточный» вокзал»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Екатерина Станкевич, заместитель директора автотранспортного предприятия по перевозкам пассажиров в регулярном сообщении:

Как возник, вообще, это вид перевозок? Были регулярные перевозки. Вот водитель увольняется и думает: «А почему бы мне самому не заняться?» Покупает машину и перед своими же бывшими коллегами он едет за 10-15 минут, собирая всех пассажиров.

Так обанкротились десятки предприятий.

Так развалили «Восточный» вокзал, который стал невостребованным. Так развалили автопарки.