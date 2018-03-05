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«Едет за 10-15 минут до коллег, собирая всех пассажиров. Так обанкротились десятки предприятий. Так развалили «Восточный» вокзал»

05 марта 2018 16:22
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Екатерина Станкевич, заместитель директора автотранспортного предприятия по перевозкам пассажиров в регулярном сообщении:
Как возник, вообще, это вид перевозок? Были регулярные перевозки. Вот водитель увольняется и думает: «А почему бы мне самому не заняться?» Покупает машину и перед своими же бывшими коллегами он едет за 10-15 минут, собирая всех пассажиров.

Так обанкротились десятки предприятий.

Так развалили «Восточный» вокзал, который стал невостребованным. Так развалили автопарки.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Екатерина Станкевич

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