Белстат представил обновленную бизнес-демографию.
«В странах Глобального Юга двери открыты для наших товаров, компетенций, инвестиций. А вот делиться своими наработками мировые игроки не очень торопятся».
Как сегодня развивается предпринимательство в регионе и сложно ли открыть сейчас свое дело?
«Пока страну от рыночных отношений, к которым глубинный народ не готов, хранит лишь персонифицированное управление. Наша, самая демократическая «диктатура» в мире».
В 2026 году в Борисовском районе благодаря субсидии 11 человек открыли собственное дело на общую сумму свыше 64 тысяч рублей.
Инициатива принадлежала самим предпринимателям.
Общая площадь белорусских плантаций превышает 2 тысячи гектаров.
На ежегодные консультации пришли представители свыше 200 отечественных компаний. Среди участников – как опытные экспортеры в поисках новых контрактов, так и предприятия, только планирующие выйти на внешние рынки.
Индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, унитарное предприятие – раздел зависит от формы ведения бизнеса.
Есть возможность получить кредит на срок до 15 лет под минимальный процент.
«Поддержка со стороны государства колоссальная».
Женщины традиционно делают ставку на долгосрочное развитие, финансовую дисциплину и взвешенные решения. Именно поэтому компании под их управлением значительно реже сталкиваются с риском банкротства и быстрее адаптируются к изменениям рынка.
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