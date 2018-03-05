Минтранс о нерегулярных перевозках: «Те, кто организовывали их, всё прекрасно знали – что меняется и в какую сторону»

Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Здесь, на самом деле, мне кажется, есть две причины. Одна – что не все предприниматели участвуют в формировании, в том числе, законодательства и в продвижении своих идей, и донесения этой идеи до органов государственного управления. Потому что, сталкиваясь с вопросом внесения изменений в различного уровня нормативные правовые акты, порой бизнес как себя может вести?

Сообщества, объединения – они более активны.

А сам человек – он думает, что кто-то за него просто примет решение.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Правильно ли я Вас понимаю, что, если бы, непосредственно, люди, которые занимаются этим бизнесом, активнее принимали участие в подготовке этого дополнения…

Сергей Дубина:

В том числе. Но здесь есть ещё вопрос второй – в части организации перевозок. Ведь не секрет, что, на сегодняшний день, и в средствах массовой информации эта доступна информация – о том, что большинство недовольных – это индивидуальные предприниматели, которые имеют 1-2 машины, максимум 3, и которые говорят: «Моя семья осталась без средств к существованию».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Больше недовольных и среди потребителей, и среди всех. Причём, вы говорите – не интегрировались. Есть случаи, когда ребята хотели участвовать в обсуждении проекта закона – у них не было такой возможности.

Они высылали, предлагали, но их не слышали.

Егор Хрусталёв:

Сергей Станиславович, просто поясните, очень коротко. Что является ключевым корнем противоречия?

Сергей Дубина:

Ключевым корнем противоречия, на мой взгляд, является то, что те, кто организовывали данные перевозки, они всё прекрасно знали – что меняется и в какую сторону. Но так как организаторы, диспетчеры этих перевозок фактически не были, не сидели, ну, может быть, отдельные и сидели за рулём, но не имели подвижной состав – к этому тоже есть свои причины, почему они к этой модели пришли. Потому что, фактически организовывая перевозку, и держа на пульсе руку за всю организацию эту, ответственности фактически эти диспетчера не имели.