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«Моя организация выполняет нерегулярные перевозки. Выполняла, выполняет и будет выполнять»

05 марта 2018 14:34
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вячеслав Писарчик, руководитель компании по автоперевозке пассажиров:
Моя организация выполняет нерегулярные перевозки. Выполняла, выполняет и будет выполнять. Объясняю, почему. Те изменения в законе, которые мы видим, они неправильно были поданы – ни перевозчикам, ни пассажирам. В каком смысле?

Перевозчики поняли все, что нерегулярные перевозки закрыты.

И больше не существуют. Этого нет. Они существуют. Изменились правила, по этим правилам можно работать и выполнять те перевозки, которые они выполняли.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Вячеслав Писарчик

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