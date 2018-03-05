Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вячеслав П и сарчик, руководитель компании по автоперевозке пассажиров:

Моя организация выполняет нерегулярные перевозки. Выполняла, выполняет и будет выполнять. Объясняю, почему. Те изменения в законе, которые мы видим, они неправильно были поданы – ни перевозчикам, ни пассажирам. В каком смысле?

Перевозчики поняли все, что нерегулярные перевозки закрыты.

И больше не существуют. Этого нет. Они существуют. Изменились правила, по этим правилам можно работать и выполнять те перевозки, которые они выполняли.