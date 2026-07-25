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Белорусский квартет стал четвертым на молодежном ЧМ по академической гребле

25 июля 2026 17:30
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В Германии продолжается чемпионат мира по академической гребле среди атлетов до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша мужская четверка парная в составе Максима Грибовского, Федора Шороха, Романа Шабатько и Павла Синенко остановилась в шаге от пьедестала. Дистанцию в 2 километра белорусский квартет преодолел за 5 минут 48,15 секунды. Бронзовым призерам из Польши земляки уступили 2 секунды. 

Дополнили сильнейшую тройку команды из Великобритании и Германии. Десятку лучших в женской двойке парной замкнули наши Виктория Васильева и Анастасия Русак. Такое же итоговое место заняла женская четверка распашная. Завтра за медали у одиночек легкого веса поведут борьбу Никита Корнеев и Мария Борисевич. Павел Синенко и Анастасия Русак вышли в финал в миксте.

# Гребля

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