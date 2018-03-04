Первые результаты должны быть заметны через полгода. Итоги большого совещания с Президентом Беларуси

Новости Беларуси. Цены, работа, зарплаты – в общем все, что волнует каждого белоруса, на неделе стало предметом серьезного анализа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Задачи со звездочками для всей вертикали власти. Правительство, министерский корпус, Национальный банк, губернаторы, руководители крупнейших предприятий держали ответ перед Президентом. Александр Лукашенко тут же задал тон общения и цифрам предпочел откровенный разговор на тему: а стали ли белорусы жить лучше?

Екатерина Жилянина продолжит в сюжете.