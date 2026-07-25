Пустовой: личности масштаба Лукашенко мыслят историческими категориями

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

По всем фронтам в Беларуси фронтовые сложности – это когда грозовой фронт мешает уборочному. Привычно и скучно. Пускай будет так, а с остальным-то справимся.

О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Самое главное совещание лета. Разборки с лесными дебрями и градус кадровой активности. Первый формирует повестку. Наш белорусский светапогляд отражает график главы государства. Начнем с того, про кого шутят и кого критикуют, но без них никак. Потому что они, выполняя самые серьезные задачи, обеспечивают безопасность.

Милиция, силовой блок, КГБ. Каждому ведомству Первый уделил внимание на этой неделе и нашел теплое слово. Настоящий родитель никогда не бросит своих детей барахтаться в воде, но, выпуская в свободное плавание, заботливо, а порой и требовательно, поставит на крыло. Такой и наш Батька.

Перераспределение полномочий – попытки приучить к самостоятельности. Главу правительства Первый отправит то в зарубежную командировку, то представлять власть на важных политических мероприятиях.

А помните, когда Лукашенко не появился на праздновании Дня Независимости? Сколько оппоненты про смерть лидера выпустили лживых заметок. Это был легкий посыл от Президента: привыкайте без меня. Как бы высокопарно ни звучало, но это факт. С ним не спорят даже ярые антагонисты. Политические личности масштаба Лукашенко мыслят не властными категориями, а историческими. Первый должен передать страну мощной и неуязвимой.