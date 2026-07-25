Пустовой: личности масштаба Лукашенко мыслят историческими категориями

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
По всем фронтам в Беларуси фронтовые сложности – это когда грозовой фронт мешает уборочному. Привычно и скучно. Пускай будет так, а с остальным-то справимся.
О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Самое главное совещание лета. Разборки с лесными дебрями и градус кадровой активности. Первый формирует повестку. Наш белорусский светапогляд отражает график главы государства. Начнем с того, про кого шутят и кого критикуют, но без них никак. Потому что они, выполняя самые серьезные задачи, обеспечивают безопасность.
Милиция, силовой блок, КГБ. Каждому ведомству Первый уделил внимание на этой неделе и нашел теплое слово. Настоящий родитель никогда не бросит своих детей барахтаться в воде, но, выпуская в свободное плавание, заботливо, а порой и требовательно, поставит на крыло. Такой и наш Батька.
Перераспределение полномочий – попытки приучить к самостоятельности. Главу правительства Первый отправит то в зарубежную командировку, то представлять власть на важных политических мероприятиях.
А помните, когда Лукашенко не появился на праздновании Дня Независимости? Сколько оппоненты про смерть лидера выпустили лживых заметок. Это был легкий посыл от Президента: привыкайте без меня. Как бы высокопарно ни звучало, но это факт. С ним не спорят даже ярые антагонисты. Политические личности масштаба Лукашенко мыслят не властными категориями, а историческими. Первый должен передать страну мощной и неуязвимой.
Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми ведомствами – Лукашенко.
Евгений Пустовой:
Процесс сложный, порой деликатный. И хорошо, что осуществляется при опытном руководстве Александра Лукашенко. Полномочиями насыщается Совбез. Председателю КГБ надо будет активнее сотрудничать с курирующим ведомством.
Понятно, что госбезопасность – ключевое ведомство, а после серии наших побед в битве разведок статусность окружил ореол героичности. Поэтому и взаимодополняются подчиненность и распределение полномочий.
Глава государства сделал особый акцент на усилении координирующий роли Государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря. Этакий баланс силы и интересов. Понятно, это сейчас у власти Лукашенко. А что потом, когда в кресле Президента окажется «безусый» политик? Вот поэтому и должна быть создана и обкатана равновесная система безопасности.
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