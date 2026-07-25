Футболисты «Минска» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси

Программу матчей 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу открыли команды «Белшина» и «Минск». Игра состоялась в Бобруйске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже на 6-й минуте Арсений Мигдаленок вывел горожан вперед. На 62-й минуте Шведчиков счет сравнял. А уже в компенсированное время Владислав Малютин забил решающий гол и оформил победу «Минска» – 2:1. Горожане стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси.

«Ислочь» и «Барановичи» в основное время сильнейшего не выявили – 1:1. Два экстра-тайма также завершились вничью. А в серии пенальти, которая также затянулась, точнее оказались команда из Брестской области.