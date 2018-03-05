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«Мы получили ситуацию, когда по хорошим, классным маршрутам между большими городами ездят частники, не неся никакой ответственности»

05 марта 2018 16:28
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Новости Беларуси. Ситуацию с междугородними перевозками обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников»:
Предыдущая редакция закона не была до конца реализована. Должны быть организованы операторы перевозок, которые по заказу местной власти регулировали бы этот рынок очень жёстко, в каждой области. Это не до конца сделано. Должен быть сформирован реестр перевозчиков, который существует во многих странах. Ты должен находиться в этом реестре, если претендуешь на то, чтобы возить людей туда-сюда. В результате мы получили ситуацию, когда по хорошим, классным маршрутам между большими городами ездят частники, не неся никакой ответственности. Но городские автопарки разорились, государственные бывшие, а эта часть бизнеса не берёт на себя социальную часть.

Есть небольшие деревушки, есть с непостоянным потоком.

Есть ли у нас кто-нибудь из «нерегулярщиков», который по заказу может ездить в деревню и один раз в неделю кого-то подвозить? Вряд ли оказываются такого рода услуги. В Германии между регулярными и нерегулярными есть ещё 4 вида перевозок. Нам надо развиваться более быстрыми темпами, и никуда мы не уйдём от этого европейского регламента, от жёсткого регулирования всего этого и от искоренения этой дикой конкуренции, когда, кто первым прибежал – тот и победил.

Декрет №7 и междугородние перевозки: «Что происходит»

# общество # Транспорт Беларуси # Валерий Бороденя

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