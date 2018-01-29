Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Безопасность на дорогах – это не тот вопрос, который можно решить раз и навсегда, ведь транспортный поток растёт с каждым годом и становится всё более разнообразным. Во время ток-шоу «Что происходит» эксперты высказывали мнения о том, что может улучшить обстановку на дорогах Беларуси.

Юрий Важник: «Беларусь – европейский чемпион по снижению аварийности»

Алексей Одаренко: «Это – больше психологический фактор, состояние общества, нежели техническое состояние дорог»

Дмитрий Перлин: «Есть, куда стремиться, и очень серьёзно, в системе подготовки водителей»

Анатолий Гладкий о ненужной информации в ПДД: «Кто такие «дети» и что такое «газон» – зачем это?»

Юрий Важник о ПДД: они – продолжение Уголовного кодекса, мало имеют отношения к правилам безопасного поведения»

Юрий Важник о ПДД для детей: «Stop, look and listen!» Всё, правила закончились!»

ГАИ об ограничении скорости в населённых пунктах: «Обсуждается не только вопрос 50 км/час, а появления зон 30 км/час»

Валерий Бороденя: «Широкие проспекты – наши и беда, и счастье»

Главред «Автодайджеста» о дороге Минск-Червень: «53 километра протяженность. 52 раза меняется скорость движения»

«На 50 км/час вероятность погибнуть пешеходу при столкновении – 90%, на 30 км/час 90% – уже вероятность выжить»

Дмитрий Кожуро: «Сделать ответственность при 52-х км/час, когда все привыкли при ограничении 60 ехать 69, невозможно»

«Средняя скорость такси днём – 25-35 км/час. О каких мы говорим 50-60?»: Игорь Верховец о возможных ограничениях

Важник о возможном ограничении скорости до 50 км/час: «Это – символ гуманистического отношения к людям»

Дмитрий Перлин: «При 50 км/час пропускная способность дорог увеличивается, как ни странно»

Депутат о пешеходах-нарушителях: «Пока предложений нет, чтобы увеличить ответственность. Но рано или поздно мы придём к этому»

«Мы забыли о воспитании наших пешеходов. Минск был элитным в отношении пешеходного движения»

«Развитие инфраструктуры города не подразумевает место пешехода в этой системе. Любая многоуровневая развязка строится для автомобилистов»

Евгений Хоружий о движении велосипедистов по проезжей части: «Мы ни разу не просим ехать на магистральных улицах»

Анатолий Шевченко – велосипедистам: «Ещё нет общества на конной тяге. А то могли бы требовать к себе особого внимания»

Важник рассказал о транспортном шовинизме: «Люди себя выделяют в отдельную группу, считают её привилегированной»

Дмитрий Кожуро: «Приходит «письмо счастья» – человек оплатил, как проездной. А остановил инспектор – это определённое напряжение»

Центр контраварийной подготовки: «Тормозить – лупить по педали тормоза изо всех сил и не бояться стрёкота АБС. Этому не учат»

ГАИ об изменениях в отношении мотоциклистов: «Мы рассматриваем возможности»

Депутат о дифференцированной плате за парковку: «Чем выше спрос, тем выше цена. Чтобы всегда были свободные места в центре города»