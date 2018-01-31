«Мы забыли о воспитании наших пешеходов. Минск был элитным в отношении пешеходного движения»

Новости Беларуси. О проблемах дорожного движения в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Виктор Михайлович, мы с Вами говорили до начала программы в гримёрке, Вы говорили, что вот, как раз, в эти переломные 90-ые, изменив всего лишь немного формулировку в правилах дорожного движения, мы получили как раз вот шлейф таких не самых весёлых событий.

Виктор Сысенок, ветеран органов ГАИ МВД Республики Беларусь, полковник милиции в отставке:

Вы правы. Дело в том, что мы забыли о воспитании наших пешеходов. Мы забыли 1974 год. Город Минск был элитным в отношении пешеходного движения. Когда пешеходы, во-первых, могли знать, как правильно перейти дорогу. А, с другой стороны, про эту интенсивность, что мы сегодня имеем, надо технически оснащать возможность безопасности пешеходов.

Как-то пешеходные дорожки, светофорное регулирование.

А то мы вот говорим: «50 километров»… Причём здесь скорость? Мы должны анализировать причины, условия наездов на пешехода. Освещение уменьшилось, светофоры – уменьшились, а интенсивность движения транспорта и пешеходов увеличилась. Значит, проблемы возникли серьёзные. Надо этим заниматься. А то «Добрую дорогу» создали на бумаге только.