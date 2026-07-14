На «Славянском базаре» стартовал Международный детский музыкальный конкурс «Витебск»

Фестиваль в Витебске интересен как взрослым, так и детям. Тем более что у них тоже есть возможность показать свои таланты. 14 июля в городе на Двине стартовал 24-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» – один из ключевых проектов юбилейного «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году музыкальный форум собрал рекордное число юных участников, на сцену выйдут исполнители из 19 стран. Впервые принимают участие представители Китая и Монголии. Традиционно конкурс объединил звездочек из России, Беларуси, Грузии, Румынии, Мальты, Израиля, Хорватии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана. В первый конкурсный день юные вокалисты исполняют саундтреки из популярных мультфильмов и мюзиклов. Нашу страну на конкурсе представляет брестская школьница Елизавета Цуприк.

Елизавета Цуприк, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026»:

Я бы не сказала, что у меня есть какой-то очень сильный страх и так далее. Я вот все эти дни все хотела быстрее выйти на эту сцену, показать то, чему я научилась, донести свою музыку до зрителей. И вот я уже на ней. Я надеюсь, что смогу насладиться, смогу сделать так, чтобы моим следующим выступлением насладились зрители.

А 15 июля, во второй конкурсный день, со сцены концертного зала «Витебск» будут звучать песни на славянских языках. Юные участники исполнят произведения в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга под управлением Максима Рассохи.