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Новости по тегу #Александр Занимон

У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД
18 августа 2025 19:05

У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД
18 августа 2025 18:56

Кто сможет ездить по тротуарам, кому выезжать на дорогу? Разбираемся в новшествах ПДД

Велосипедисты на пешеходном и аварийность с СПМ – сотрудник ГАИ о новшествах в ПДД Беларуси
18 августа 2025 16:10

Велосипедисты на пешеходном и аварийность с СПМ – сотрудник ГАИ о новшествах в ПДД Беларуси

Как в Беларуси будут штрафовать россиян за нарушение ПДД – рассказал замначальника Госавтоинспекции
16 ноября 2023 17:39

Как в Беларуси будут штрафовать россиян за нарушение ПДД – рассказал замначальника Госавтоинспекции

«В первую очередь являются пешеходами». Могут ли ввести права для тех, кто ездит на электросамокате?
25 октября 2022 18:49

«В первую очередь являются пешеходами». Могут ли ввести права для тех, кто ездит на электросамокате?

Что меняется в ПДД для белорусов? Рассказываем о новшествах
25 октября 2022 18:33

Что меняется в ПДД для белорусов? Рассказываем о новшествах

Наталья Сахарчук: «Вас могут наказать за то, что паркуетесь на месте для электротранспорта. Это уже прописано в ПДД»
25 октября 2022 18:09

Наталья Сахарчук: «Вас могут наказать за то, что паркуетесь на месте для электротранспорта. Это уже прописано в ПДД»

Новые правила для мотоциклистов в Беларуси: нельзя ехать на одном колесе и перевозить пьяного пассажира
25 октября 2022 18:09

Новые правила для мотоциклистов в Беларуси: нельзя ехать на одном колесе и перевозить пьяного пассажира

Важно знать велосипедистам: со скольки лет можно ездить по дорогам и что изменилось в ПДД для двухколёсных?
25 октября 2022 18:09

Важно знать велосипедистам: со скольки лет можно ездить по дорогам и что изменилось в ПДД для двухколёсных?

Изменения в ПДД, основные нарушения водителей и новый термин. Интервью с сотрудником ГАИ
16 октября 2022 16:39

Изменения в ПДД, основные нарушения водителей и новый термин. Интервью с сотрудником ГАИ

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?
19 апреля 2022 20:01

Ещё один плюс. Как государство стимулирует сменить привычное авто на электромобиль?

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ
19 апреля 2022 19:47

Сделает ли дороги Беларуси безопаснее указ о поправках в ПДД? Мнение ГАИ