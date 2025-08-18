Новости по тегу #Александр Занимон

«Самокаты появились и у сотрудников органов внутренних дел. И средства персональной мобильности, и мини-скутеры, и мини-мотоциклы. Эти средства будут использоваться».
«Если вы подтвердите, что ваше транспортное средство соответствует требованиям 18-го технического регламента Таможенного союза, то вы зарегистрируете его как мопед либо как мотоцикл и со всеми вытекающими поедете на дорогу общего пользования».
«Мы настраивались, готовя проект о том, что в первую очередь для нас важна безопасность».
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