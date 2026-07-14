Более 300 мероприятий на 30 площадках! Чем запомнился первый день юбилейного «Славянского базара»?

14 июля в Витебске особенный день. На протяжении всего года северный город был в ожидании уникального фестиваля, который уже давно стал символом взаимопонимания народов и так полюбился разным поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это, конечно, о «Славянском базаре». В 35-й раз он подтверждает статус главного культурного события на постоветском пространстве. Рекордное число площадок, небывалый размах и многочисленные гости. В Витебске стартует XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Первый день оказался настоящим экспресс-знакомством со всем многообразием культур: от народных мелодий до рок-драйва. Но главное здесь – атмосфера, которая объединяет собравшихся. Неважно, откуда приехали гости, говорят все на одном языке – языке дружбы. Чем запомнится первый день легендарного юбилейного фестиваля? Диана Головач знает подробности.

35-й «Славянский базар» стартовал и сразу взял высокую ноту. Более 300 мероприятий на 30 площадках. Свыше 7 тысяч участников, конкурсанты, журналисты, волонтеры из более чем 40 стран. А безвизовый режим для гостей из 71 государства, который продлится до конца июля, добавил в эту фестивальную симфонию еще тысячи голосов.

Первый день показал, что юбилейный фестиваль обещает быть насыщенным и масштабным. В концертном зале «Витебск» открылась выставка народного художника России Никаса Сафронова «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова». Почти 100 работ, и каждая – история. Четыре раздела: война – памятники и мемориалы, которые хранят воспоминания; реальность – узнаваемые пейзажи, родные каждому на постсоветском пространстве; сны – фирменный стиль Dream Vision, где классическая живопись встречается с символизмом, а краска ложится особыми фактурами, передающими пограничное состояние между сном и пробуждением. Диана Головач, корреспондент:

На этой выставке буквально стираются границы между Землей и космосом. Среди экспонатов – картина «Зимняя Москва в год Тигра», которая провела на орбите около полугода. В 2022 году экипаж корабля «Союз МС-21» взял ее с собой на МКС, и полотно провело время вместе с космонавтами в невесомости. Выставка работ художника Никаса Сафронова открылась в фестивальном Витебске

Танцевальный ритм фестивалю задал 8-й международный проект Dream Dance Fest. Гран-при удостоены участники из России. А первое место у белорусского образцового ансамбля танца «Папараць-кветка». Масштабное шоу, которое уже стало одной из визитных карточек «Славянского базара», собрало 17 творческих коллективов. В Витебске определили победителей Международного танцевального проекта Dream Dance Fest. Но фестиваль живет не только на площадках. Центром притяжения традиционно становится пешеходная улица Суворова. Здесь развернулась ярмарка творчества: художники выставили свои полотна, мастера представляют резные шкатулки, расписную керамику, кукол в национальных костюмах и украшения ручной работы. Именно здесь царит та самая атмосфера творчества и вдохновения, которая ежегодно собирает в Витебске сотни тысяч людей.

Каждый год стараемся как минимум город мастеров точно посетить. Ну и концерты выбираем в зависимости от исполнителя. Вот сегодня вечером мы тоже идем на концерт.

Пока гости наслаждаются праздником, городские службы работают в усиленном режиме. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим – к витебским коллегам присоединились сотрудники из других регионов. 80 светофоров переведены в круглосуточный режим, при необходимости работают регулировщики. Все для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно.