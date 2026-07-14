Более 300 мероприятий на 30 площадках! Чем запомнился первый день юбилейного «Славянского базара»?
14 июля в Витебске особенный день. На протяжении всего года северный город был в ожидании уникального фестиваля, который уже давно стал символом взаимопонимания народов и так полюбился разным поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это, конечно, о «Славянском базаре». В 35-й раз он подтверждает статус главного культурного события на постоветском пространстве. Рекордное число площадок, небывалый размах и многочисленные гости.
В Витебске стартует XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Первый день оказался настоящим экспресс-знакомством со всем многообразием культур: от народных мелодий до рок-драйва. Но главное здесь – атмосфера, которая объединяет собравшихся. Неважно, откуда приехали гости, говорят все на одном языке – языке дружбы.
Чем запомнится первый день легендарного юбилейного фестиваля? Диана Головач знает подробности.
35-й «Славянский базар» стартовал и сразу взял высокую ноту. Более 300 мероприятий на 30 площадках. Свыше 7 тысяч участников, конкурсанты, журналисты, волонтеры из более чем 40 стран. А безвизовый режим для гостей из 71 государства, который продлится до конца июля, добавил в эту фестивальную симфонию еще тысячи голосов.
Первый день показал, что юбилейный фестиваль обещает быть насыщенным и масштабным. В концертном зале «Витебск» открылась выставка народного художника России Никаса Сафронова «За гранью видимого. Миры Никаса Сафронова». Почти 100 работ, и каждая – история. Четыре раздела: война – памятники и мемориалы, которые хранят воспоминания; реальность – узнаваемые пейзажи, родные каждому на постсоветском пространстве; сны – фирменный стиль Dream Vision, где классическая живопись встречается с символизмом, а краска ложится особыми фактурами, передающими пограничное состояние между сном и пробуждением.
Диана Головач, корреспондент:
На этой выставке буквально стираются границы между Землей и космосом. Среди экспонатов – картина «Зимняя Москва в год Тигра», которая провела на орбите около полугода. В 2022 году экипаж корабля «Союз МС-21» взял ее с собой на МКС, и полотно провело время вместе с космонавтами в невесомости.
Выставка работ художника Никаса Сафронова открылась в фестивальном Витебске
Танцевальный ритм фестивалю задал 8-й международный проект Dream Dance Fest. Гран-при удостоены участники из России. А первое место у белорусского образцового ансамбля танца «Папараць-кветка». Масштабное шоу, которое уже стало одной из визитных карточек «Славянского базара», собрало 17 творческих коллективов.
В Витебске определили победителей Международного танцевального проекта Dream Dance Fest.
Но фестиваль живет не только на площадках. Центром притяжения традиционно становится пешеходная улица Суворова. Здесь развернулась ярмарка творчества: художники выставили свои полотна, мастера представляют резные шкатулки, расписную керамику, кукол в национальных костюмах и украшения ручной работы. Именно здесь царит та самая атмосфера творчества и вдохновения, которая ежегодно собирает в Витебске сотни тысяч людей.
Каждый год стараемся как минимум город мастеров точно посетить. Ну и концерты выбираем в зависимости от исполнителя. Вот сегодня вечером мы тоже идем на концерт.
Пока гости наслаждаются праздником, городские службы работают в усиленном режиме. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим – к витебским коллегам присоединились сотрудники из других регионов. 80 светофоров переведены в круглосуточный режим, при необходимости работают регулировщики. Все для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно.
Надежда Касперович, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облисполкома:
В преддверии юбилейного фестиваля произошли и небольшие изменения в организации дорожного движения на дорогах нашего города, появились специальные интеллектуальные столбики на пешеходных переходах, которые помогают пешеходам переходить дорогу более комфортно и безопасно.
Первый день – только разминка. 15 июля пройдет второй тур Международного детского музыкального конкурса «Витебск», презентации выставок и театральных проектов, сольные концерты звезд. Также 15 июля торжественно поднимут флаг «Славянского базара». Он станет символом дружбы и объединит всех под эгидой мира и творчества.
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