Дмитрий Кожуро: «Приходит «письмо счастья» – человек оплатил, как проездной. А остановил инспектор – это определённое напряжение»

Новости Беларуси. Как эффективнее бороться с превышением скорости, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Кожуро, основатель гонок Drag Racing в Республике Беларусь:

Дело в том, что касается ответственности за нарушения, когда превышение скорости и приходит «письмо счастья» – человек оплатил это, как проездной.

А когда остановил инспектор, происходит какой-то разговор.

Либо потом разбор с начальником. Понимаете?

Егор Хрусталёв:

То есть, Вы предлагаете увеличить число инспекторов на дороге для того, чтобы мы стали…

Дмитрий Кожуро:

Результат будет лучше. Ведь, общение с инспектором – это определённое напряжение для человека, который нарушил.

Егор Хрусталёв:

Для обоих – напряжение.

Дмитрий Кожуро:

Но одни за это получают деньги.

Егор Хрусталёв:

Александр Яковлевич, по вашей внутренней статистике, действительно ли, это значительно более эффективный метод снижения скорости или контроля скоростного режима на дорогах?

Александр Занимон, начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МВД Республики Беларусь:

С одной стороны – да. Контакт водителя и инспектора ГАИ…

Егор Хрусталёв:

И приятное общение.

Александр Занимон:

Будем надеяться, что так оно обычно и происходит.

С одной стороны, это неприятно, на самом деле.

Потому что я прекрасно понимаю, что нельзя полюбить человека, который тебя постоянно штрафует. Ну, или не постоянно, или, хотя бы, один раз в год. Будем говорит о законопослушных гражданах. А с другой стороны, да – общение с инспектором – оно какой-то определённый мотивационный… Я надеюсь, что для большинства граждан, скажем так, сотрудник ГАИ или сотрудник милиции, вообще, в целом – это есть какой-то определённый сдерживающий фактор, который ещё, в принципе, может произвести на него какое-то определённое профилактическое воздействие.