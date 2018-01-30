«На 50 км/час вероятность погибнуть пешеходу при столкновении – 90%, на 30 км/час 90% – уже вероятность выжить»

Новости Беларуси. Статистику, касающуюся скорости движения автомобиля и вероятности гибели пешехода, привели во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Перлин, заместитель директора Центра контраварийной подготовки:

Что касается науки, все подсчеты уже выполнены. Причём, для самых разных категорий дорожных и покрытия, и дорожных условий, и всех европейских городов. Почему именно 50? Не +10, а строго 50. Максимум 2-3 километра в час простят вам или же в Германии, или же в Финляндии, или же в Италии. Я поясню, почему. Потому что там тоже города очень разные. И Германия, например, Восточная, тоже была разрушена. Но, тем не менее, после восстановления Берлина Восточного, а там проспекты, там 50. Объясняю: на 50 км/час вероятность погибнуть пешеходу при столкновении составляет где-то порядка 0,9 (90%, говоря на потребительском языке). На 30 км/час 90% - уже вероятность выжить.

Обращаю внимание на тот факт, что время реакции среднего водителя составляет порядка 1,5 секунд, 1 секунды.

То есть, если человек со среднестатистической дистанции обнаружения пешехода на пешеходном переходе – 35-40 метров, его увидит со скоростью 50 км/час, за 1 секунду он примет решение останавливаться – на это у него уйдет 14 метров. Потом еще уйдет метров 15-20 тормозного пути, он гарантировано остановится перед пешеходом.