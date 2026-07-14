Спрос такой, что не успевают делать – Лукашенко попробовал популярный у белорусов напиток
Лукашенко доложили о первых специалистах из Узбекистана в Витебской области. Откровенно говоря, начало сотрудничества впечатляет. Оказывается, мы очень много можем. И довольно быстро. Что именно в животноводстве – хорошо видно и на этой локации в Устье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства не столько сам сегодня смотрел, сколько показывал гостю наши подходы. Рассказывал о требованиях к помещениям для коров (те, что не должны быть дворцами за миллиард), оценил робота для доения. Пока еще небелорусского производства. Но уже скоро.
Мы делаем своего робота. Он у нас уже многие операции выполняет. IT-сектор развивается, программное обеспечение сделали. Поэтому желательно, чтобы доил робот.
Было и то, что даже видавших виды удивило. Коляска-весы для телят. Как вам?
По традиции Президента и гостей угостили молочной продукцией локального производства. На столах было и мясо, и птица, все, что производят в Витебской области. Но сосредоточимся на профильном. Высокобелковые напитки обожают белорусы. Это вкусный и полезный продукт. И в этой любви могло бы быть только одно препятствие – непереносимость лактозы, но и его уже устранили.
– Уважаемый, Александр Григорьевич, мы члены комиссии.
– У нас комиссии нет, это нахлебники.
– Угощай губернатора, коллегу своего, чтобы он видел.
– Он попробовал уже, я его проводил.
– Мы хотим представить вам наш инновационный продукт. Это напитки кисломолочные с высоким содержанием белка. Это вкус манго-кокоса. Вот, пожалуйста, можете попробовать.
– Именно это и есть здоровое питание. Спрос на этот продукт такой, что они не успевают делать.
На такой сытной ноте закончили сегодняшний разговор о настоящем и будущем белорусского животноводства. Да, итогового решения нет. Задачи будут сформированы, но мнение составлено. Это факт. А факт того, что к рабочей поездке от и до был привлечен хоким Андижанской области Узбекистана, значит, что нам действительно нечего скрывать от наших партнеров, которые теперь уже точно внесут свои штрихи к портрету качественного белорусского продукта.
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