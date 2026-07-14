Спрос такой, что не успевают делать – Лукашенко попробовал популярный у белорусов напиток

Лукашенко доложили о первых специалистах из Узбекистана в Витебской области. Откровенно говоря, начало сотрудничества впечатляет. Оказывается, мы очень много можем. И довольно быстро. Что именно в животноводстве – хорошо видно и на этой локации в Устье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства не столько сам сегодня смотрел, сколько показывал гостю наши подходы. Рассказывал о требованиях к помещениям для коров (те, что не должны быть дворцами за миллиард), оценил робота для доения. Пока еще небелорусского производства. Но уже скоро.

Мы делаем своего робота. Он у нас уже многие операции выполняет. IT-сектор развивается, программное обеспечение сделали. Поэтому желательно, чтобы доил робот. Было и то, что даже видавших виды удивило. Коляска-весы для телят. Как вам?

По традиции Президента и гостей угостили молочной продукцией локального производства. На столах было и мясо, и птица, все, что производят в Витебской области. Но сосредоточимся на профильном. Высокобелковые напитки обожают белорусы. Это вкусный и полезный продукт. И в этой любви могло бы быть только одно препятствие – непереносимость лактозы, но и его уже устранили.

– Уважаемый, Александр Григорьевич, мы члены комиссии.

– У нас комиссии нет, это нахлебники.

– Угощай губернатора, коллегу своего, чтобы он видел.

– Он попробовал уже, я его проводил.