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ГАИ об изменениях в отношении мотоциклистов: «Мы рассматриваем возможности»

31 января 2018 16:57
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Новости Беларуси. О безопасном вождении говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв:
Всё-таки, это же – один из самых травмоопасных транспортов, которые есть. Мне рассказывали сотрудники ГАИ, что в каких-то определённых ситуациях даже не рискуют преследовать, потому что может привести, особенно каких-нибудь подростков…

Александр Занимон:
На самом деле, такие случаи у нас есть, и мы стараемся их избегать. Потому что в ряде случаев преследование, на самом деле, может повлечь гораздо худшие последствия, чем мы дадим просто человеку уехать. На самом деле, такие ситуации бывают, с такими ситуациями сталкиваемся.

Всё-таки, нет ничего дороже человеческой жизни.

Конечно, есть определённый риск, что он не только свою может забрать жизнь, он может забрать и чужую. Но в определённых ситуациях…

Егор Хрусталёв:
Изменений не планируется в отношении мотоциклистов?

Александр Занимон:
Мы рассматриваем возможности. Во-первых, мы ужесточили требования к проведению экзаменов, кстати, по настоянию байкеров.

То есть, мы немножко усложнили.

Соответственно, мы хотим, чтобы и автошколы больше уделяли внимания именно управлению транспортным средством вот этой данной категории. Да, там нужно объяснять и вкладывать это в мозги, что никто, кроме тебя, лучше себя не контролирует. Лучший контроль – это самоконтроль.

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

# общество # Мотоциклисты # Александр Занимон

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