ГАИ об изменениях в отношении мотоциклистов: «Мы рассматриваем возможности»

Новости Беларуси. О безопасном вождении говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Егор Хрусталёв:
Всё-таки, это же – один из самых травмоопасных транспортов, которые есть. Мне рассказывали сотрудники ГАИ, что в каких-то определённых ситуациях даже не рискуют преследовать, потому что может привести, особенно каких-нибудь подростков…
Александр Занимон:
На самом деле, такие случаи у нас есть, и мы стараемся их избегать. Потому что в ряде случаев преследование, на самом деле, может повлечь гораздо худшие последствия, чем мы дадим просто человеку уехать. На самом деле, такие ситуации бывают, с такими ситуациями сталкиваемся.
Всё-таки, нет ничего дороже человеческой жизни.
Конечно, есть определённый риск, что он не только свою может забрать жизнь, он может забрать и чужую. Но в определённых ситуациях…
Егор Хрусталёв:
Изменений не планируется в отношении мотоциклистов?
Александр Занимон:
Мы рассматриваем возможности. Во-первых, мы ужесточили требования к проведению экзаменов, кстати, по настоянию байкеров.
То есть, мы немножко усложнили.
Соответственно, мы хотим, чтобы и автошколы больше уделяли внимания именно управлению транспортным средством вот этой данной категории. Да, там нужно объяснять и вкладывать это в мозги, что никто, кроме тебя, лучше себя не контролирует. Лучший контроль – это самоконтроль.