Юрий Важник о ПДД: они – продолжение Уголовного кодекса, мало имеют отношения к правилам безопасного поведения»

Новости Беларуси. О терминологии правил дорожного движения в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Дело в том, что наши правила – продолжение Уголовного кодекса. Статья уголовная – «Нарушение правил дорожного движения, поведшее за собой смертельный случай». Извините, если не очень точно сказал. Так вот, наши правила такие для того, чтобы соответствовать Уголовному кодексу, для того, чтобы однозначно решить виновность человека.

Они мало имеют отношения к правилам безопасного поведения.

Вернее, не очень много. Вот простая штуковина: МКАД, ДТП мелкое, водитель должен оставаться на месте, должен нести куда-то треугольник этот, за это время его убивает следующий автомобиль. Это правило, скорее всего, безопасного поведения.