«Развитие инфраструктуры города не подразумевает место пешехода в этой системе. Любая многоуровневая развязка строится для автомобилистов»

Новости Беларуси. О проблемах дорожного движения в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:

Развитие инфраструктуры города не подразумевает место пешехода в этой системе, вообще. Любая многоуровневая развязка – она строится для автомобилистов. Куда деться велосипедисту? Куда деться пешеходу?

Мы его загоняем под землю.

Мы строим подземные переходы, мы напрягаем этого человека по лестнице вниз-вверх. Всё-таки, в городе сегодня приоритет должен отдаваться пешеходу. И это нас заставит сделать сама жизнь. Мы можем говорить, сколько угодно…

Алексей Одаренко, директор минского отделения международного мотоклуба:

У нас дороги, не 4-хполосные дороги, на таких улицах, как Карла Маркса, предположим.

Валерий Бороденя:

У нас есть проспект Дзержинского, проспект Независимости. Это через весь город идёт 4-хполосная дорога. Прямо пересекает по диагонали.

А пешеходам что – жить или слева или справа?

Мы должны, всё-таки, создавать инфраструктурно и другие все элементы, и они должны быть безопасными.