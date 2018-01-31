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  • «Развитие инфраструктуры города не подразумевает место пешехода в этой системе. Любая многоуровневая развязка строится для автомобилистов»

«Развитие инфраструктуры города не подразумевает место пешехода в этой системе. Любая многоуровневая развязка строится для автомобилистов»

31 января 2018 13:51
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Новости Беларуси. О проблемах дорожного движения в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления Белорусского союза транспортников:
Развитие инфраструктуры города не подразумевает место пешехода в этой системе, вообще. Любая многоуровневая развязка – она строится для автомобилистов. Куда деться велосипедисту? Куда деться пешеходу?

Мы его загоняем под землю.

Мы строим подземные переходы, мы напрягаем этого человека по лестнице вниз-вверх. Всё-таки, в городе сегодня приоритет должен отдаваться пешеходу. И это нас заставит сделать сама жизнь. Мы можем говорить, сколько угодно…

Алексей Одаренко, директор минского отделения международного мотоклуба:
У нас дороги, не 4-хполосные дороги, на таких улицах, как Карла Маркса, предположим.

Валерий Бороденя:
У нас есть проспект Дзержинского, проспект Независимости. Это через весь город идёт 4-хполосная дорога. Прямо пересекает по диагонали.

А пешеходам что – жить или слева или справа?

Мы должны, всё-таки, создавать инфраструктурно и другие все элементы, и они должны быть безопасными.

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

# общество # Автодороги Беларуси # Валерий Бороденя

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