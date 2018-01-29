Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения

Новости Беларуси. Члены профсоюзов войдут в комиссии, которые будут работать на местах по декрету №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил глава ФПБ Михаил Орда. Документ, главная цель которого – содействие занятости, по его мнению, актуален и справедлив. Ведь в том случае, если кто-то не вносит свой вклад в казну государства, фактически за него услуги оплачивают другие работающие белорусы, в том числе и члены профсоюзов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Этот документ создает предпосылки для создания новых рабочих мест и очень важно, что он будет направлен для индивидуального внимания тем людям, которые сегодня ищут работу. Мы на своей практике видим, что когда речь идет о трудоустройстве, бывает, требуется комплексный подход тому, чтобы помочь человеку трудоустроиться. Это вопросы обучения, переобучения, вопросы возможных переездов. Для этого декретом создается специальная комиссия, которая будет этот комплексный подход и коллегиально осуществлять.