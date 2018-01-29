Прямой эфир

Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения

29 января 2018 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Члены профсоюзов войдут в комиссии, которые будут работать на местах по декрету №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения-1

Об этом сообщил глава ФПБ Михаил Орда. Документ, главная цель которого – содействие занятости, по его мнению, актуален и справедлив. Ведь в том случае, если кто-то не вносит свой вклад в казну государства, фактически за него услуги оплачивают другие работающие белорусы, в том числе и члены профсоюзов.

Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Этот документ создает предпосылки для создания новых рабочих мест и очень важно, что он будет направлен для индивидуального внимания тем людям, которые сегодня ищут работу. Мы на своей практике видим, что когда речь идет о трудоустройстве, бывает, требуется комплексный подход тому, чтобы помочь человеку трудоустроиться. Это вопросы обучения, переобучения, вопросы возможных переездов. Для этого декретом создается специальная комиссия, которая будет этот комплексный подход и коллегиально осуществлять.

Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения-7

Профсоюзные объединения вместе с местной властью будут способствовать максимальной занятости населения. На встрече в штаб-квартире ФПБ обсудили вопросы трудоустройства. Здесь считают, что при введении механизмов, предусмотренных декретом, стоит предусмотреть некоторые гарантии занятости. Такие, например, как обязательное продление контракта сотрудникам, которые определенное время работают без взысканий. Или перевод на бессрочные трудовые договоры.

# общество # Государственная политика в области занятости # Фотофакт # Михаил Орда

Другие новости рубрики

Все новости
«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством
29 января 2018 11:52

«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством

В Могилёве по новым китайским технологиям возведут 8 домов для очередников и многодетных семей
29 января 2018 11:04

В Могилёве по новым китайским технологиям возведут 8 домов для очередников и многодетных семей

«В нашей гимназии есть тир, где есть возможность практиковать стрельбу». Говорим о новых подходах в преподавании НВП
29 января 2018 09:48

«В нашей гимназии есть тир, где есть возможность практиковать стрельбу». Говорим о новых подходах в преподавании НВП