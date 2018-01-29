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Анатолий Гладкий о ненужной информации в ПДД: «Кто такие «дети» и что такое «газон» – зачем это?»

29 января 2018 15:28
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Новости Беларуси. О перенасыщенности правил дорожного движения в Беларуси терминологией говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Анатолий Гладкий, преподаватель автошколы:
В наших правилах очень много просто ненужной водителю информации. Вот они закончили обучение, вышли со ступенек ГАИ, получили права – на второй день они многое забывают. Что конкретно.

Например, нашпигованы наши правила огромным количеством терминов.  

Егор Хрусталёв, ведущий:
Действительно, в билетах есть вопросы: «Троллейбус – это…»?

Анатолий Гладкий:
Конечно, есть. В том-то всё и дело. «Троллейбус», «автобус», «трамвай», кто такие «дети», что такое «газон» – зачем это? Дело в том, что вот эти положения человек забывает буквально через несколько месяцев. Как, например, формулируется «перекрёсток» в наших правилах – место пересечения или примыкания дорог в одном уровне, ограниченном условными линиями, соединяющими наиболее отдалённые от центра перекрёстка начала закруглений проезжей части.

Вам всё понятно, да?

А вот, к примеру, приложение 4 к 26-ому разделу. 26-ой раздел регламентирует, вообще, случаи, когда нельзя эксплуатировать транспортное средство. Это – нужный раздел, конечно. Но к нему приложение 4. Там несколько страниц убористого текста, где перечисляют неисправности, с которыми водителю нельзя участвовать в дорожном движении. Ну, где мне найти, например, уклон в Минске в 23%, чтобы проверить стояночный тормоз легкового автомобиля в снаряжённом состоянии? Зачем это? 

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

# общество # Правила дорожного движения # Анатолий Гладкий

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